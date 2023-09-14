Marmaris Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Kırtasiye ve Beslenme Desteği Sunuyor

Marmaris Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına kırtasiye desteği vermeye ve her hafta beslenme çantası dağıtmaya başladı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Marmaris Belediyesi de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için harekete geçtiı. Bu çerçevede kırtasiye yardımı ve beslenme desteği sunacak Belediye, başvuruları almaya başladı. Aileler, 444 55 48'den Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocukların olumsuz ekonomik şartlardan etkilenmemeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de ailelere destek olmak için çalışmalarımız sürüyor. Geçen yıl kırtasiye yardımında bulunmuş ve beslenme çantası hazırlayarak ailelere dağıtmıştık. Bu yıl ekonomik şartlar geçen yıla göre daha da ağırlaştı. Ailelerin okul giderlerini karşılaması çok zorlaştı. Biz de destek vermek için kolları sıvadık" dedi.