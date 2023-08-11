Marmaris Belediyesi İçmeler Projesi Hakkında Açıklama

Marmaris Belediyesi İçmeler Projesi ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'Prestijli projelerle Marmaris'i geleceğe taşıyoruz' sloganıyla hayata geçireceği 6 önemli proje arasında 'İçmeler Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri' projesi de yer almaktadır. İçmeler'in en önemli 3 sorununa çözüm olacak ve bölgeye değer katacak proje İçmeler halkından gelen talepler doğrultusunda hazırlanmıştır. İçmeler'in çok amaçlı salon, pazaryeri ve otopark ihtiyacı tek noktada giderilirken mevcut meydanın korunarak bir yaşam alanının oluşturulacağı projenin lansmanından sonra bazı İçmeler yaşayanlarının itirazları söz konusu olunca referanduma gidilme kararı alınmıştır. Son genel seçimlerde İçmeler Mahallesi'ne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabileceği referandum için İçmeler Belediye Ana Hizmet Binası önünde 16-17 Ağustos'ta 08.30-17.30 saatleri arasında sandık kurulacaktır. Referandumdan çıkacak sonuç ne ise o uygulanacaktır. Marmaris Belediyesi tarafından uygulanan tüm bu şeffaflığa ve ortak akılla karar verilecek olmasına rağmen projeyle ilgili kamuoyunda oluşturulmak istenen yanlış algıları düzeltmek ve projeyle ilgili gerçekleri dile getirmek için bir kez daha açıklama gereği duyulmuştur. Marmaris Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olmaya, kamunun yararına hareket etmeye şeffaf olmaya ve ortak akılla çözüm bulmaya devam edeceğiz. Bu alanın bir firmaya 29 yıl için kiralandığı, bunun karşılığında firmanın inşaatı yapacağı iddia edilmektedir; Projeyle ilgili ihale süreci henüz başlamamıştır. İhale süreci tüm yasa ve prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. İhale de şeffaf olarak tüm halkın gözü önünde canlı yayınla gerçekleştirilecek olup herkesin katılımına da açık olacaktır. Yani herhangi bir kişi/kuruma verilmiş değildir. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılmadığı iddia edilmektedir; İmar planlarında 2005 yılından itibaren belediye ait 'ticari alan' olarak belirlenen alanda yapılacak olan proje için ÇED gerekli değildir. Söz konusu proje imar planlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Yasal olarak yapılması gereken tüm çalışmalar yerine getirilmiş ve kamuoyuna açıklanmıştır. Bu projede kamu yararı düşünülmediği iddia edilmektedir; Proje ile Marmaris'in en önemli merkezlerinden biri olan İçmeler'in yıllardır ihmal edilmiş 3 önemli sorununa çözüm üretmektedir. Pazaryeri modern bir hale getirilirken çok amaçlı salon ve otopark ile bölge halkına önemli bir hizmet verilecektir. Yap-işlet-devret modeliyle verilecek olan yapı için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacak olup ayrıca kira da alınacaktır. Proje için İçmeler'de yaşayan halkın fikirleri alınmadığı iddia edilmektedir; Söz konusu proje İçmeler yaşayanlarının talebiyle planlanmasına rağmen mahalle halkının fikrini almak için Marmaris tarihinde ilk defa bir proje için referandum yapılacaktır. 16-17 Ağustos'ta yapılacak referandumun sonucuna göre halkımız neye karar verecekse o yapılacaktır. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Büstü, çocuk oyun parkı, belediye meclis kararı ile beton yığınına dönüştürüldüğü iddia edilmektedir; Projede Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Büstü, çocuk oyun parkı ile tören alanı korunmakla birlikte alanda pazaryeri, çok amaçlı salon ve otopark yapılmaktadır" denildi. - MUĞLA