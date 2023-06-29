Marmaris Belediyesi Bayram Yoğunluğunda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Marmaris Belediyesi ekipleri, bayram yoğunluğu yaşanan ilçede sürekli olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yoğunluk yaşanan noktaları özel araçlarla süpürülüp yıkanırken, plajlar, yol kenarları, ormanlık alanlar, parklar ve yeşil alanlarda da mıntıka temizliği yapılıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan da çevreye karşı duyarlılık beklediklerini belirtti.

Marmaris Belediyesi ekipleri bayram yoğunluğu yaşanan ilçede aralıksız çalışıyor. Temizlik İşleri personeli de sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

Kapalı Çarşı, Sevgi Yolu, Halk Plajı, Barbar Sokağı, sahil yolu ve kordon başta olmak üzere ilçenin geceleri yoğunluk yaşanan noktaları özel araçlarla süpürülerek, yıkanıyor. Eekipler, plajlar, yol kenarları, ormanlık alanlar, parklar ve yeşil alanlarda da sürekli olarak mıntıka temizliği yapıyor. Çalışmalar gün boyunca ilçenin tüm mahallelerinde devam ediyor.

Belediye ekiplerinin 7/24 temiz Marmaris için çalıştığını belirten belediye yetkilileri, vatandaşlardan da çevreye karşı duyarlılık beklediklerini dile getirdi.