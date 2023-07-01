Marmaris Belediyesi 7/24 Mesaiyle Olumsuz Görüntülere Engelliyor

Marmaris Belediyesi zabıta ve özel güvenlik ekipleri, olumsuz görüntülerin önüne geçmek için 7/24 mesai yapıyor. Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede halk plajları, cadde, sokak, parklar ve ormanlık alanlar kontrol edilerek, yasak olan noktalarda çadırlar ve karavanlar kaldırılıyor. Uygunsuz yerlerde yatan kişiler de kaldırılarak kötü görüntülerin önüne geçiliyor.

Marmaris Belediyesi zabıta ve özel güvenlik ekipleri, olumsuz görüntülerin önüne geçmek için 7/24 mesai yapıyor.

Marmaris Belediyesi'nin bayram mesaisi devam ediyor. Belediye zabıta ekipleri ve özel güvenlik personeli diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte şehrin güvenliği ve huzuru için 7/24 çalışmayı sürdürüyor.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede başta halk plajları olmak üzere tüm cadde, sokak, parklar ve ormanlık alanlar kontrol edilerek, yasak olan noktalarda kurulan çadırlar ve park edilen karavanlar kaldırılıyor. Uygunsuz yerlerde yatan kişiler kaldırılarak kötü görüntülerin de önüne geçiliyor.