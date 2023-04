Marmaris Belediyesi 26. Emıtt Fuarı'nda.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, dün kapılarını açan 26’ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı- EMITT'te açtıkları stantta; yaz döneminde tatil için büyük bir ilgi olduğunu belirterek “Marmaris’e gelmek isteyen varsa lütfen bir an önce rezervasyonunu yaptırsın. Çünkü önümüzdeki haftalarda yer bulamama durumları oldukça fazla görünüyor” dedi.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı- EMITT, dün İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. 4 gün sürecek olan fuarda Marmaris Belediyesi de stant kurdu.

Burada ANKA Haber Ajansı'na konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından fuarın bu zamana ertelendiğini hatırlatarak "Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyorum. Yaralarımızı da en kısa sürede el birliğiyle, birbirimize kenetlenerek saracağımızı umut ediyorum ve inanıyorum" dedi. Oktay, şunları söyledi:

"ŞU ANDA AÇIK TESİSLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80: Marmaris olarak çalışmalarımıza zaten önceki aylarda da başlamıştık. Geçtiğimiz yıl iyi bir yaz sezonu geçirdik diyebiliriz. Önceki yıllarda karşılaştırdığımızda özellikle gerek pandemi süreci gerekse yaşadığımız o büyük yangın felaketlerinde Marmaris özelinde büyük olumsuzluklarımız vardı ama geçtiğimiz yaz sezonu itibarıyla bunları önemli oranda sarmıştık. Şimdi 2023 yaz sezonu itibarıyla, Cumhuriyetimizin de 100'üncü yılı itibarıyla oldukça daha geniş anlamda bir sezon beklentimiz var. Sezonumuz bu yıl itibarıyla daha da uzamış durumda. Geçtiğimiz yıllarda daha kısıtlı aylara kalmışken bu yıl mart ayının 17'si itibarıyla başlamış durumda ve kasım ayının sonlarına kadar giden bir sezona sahibiz. Bunda tabii ki iklimlerin de olumlu gitmesinde etkisi var. En azından bizim bölgeler için. Havalar oldukça ılıman gittiği için kasım hatta aralık ayında dahi insanlar denize girebiliyor. Dolayısıyla artık geniş çaplı operasyonlarımızı kasım ayında da gerçekleştiriyoruz. Şu anda mevcut kapasiteye göre aşağı yukarı yüzde 20-25 açılan ve açılmayan tesisler olarak baktığınızda yüzde 20'lerde bir doluluğumuz var ama sadece açılanlara baktığımızda, yüzde 80'lerde bir doluluk söz konusu. Dolayısıyla bu hedeflediğimiz rakamlar üzerinde olumlu göstergeler.

GÜZEL BİR YAZ SEZONU HEDEFLİYORUZ: İlk etapta özellikle satış kısmında, yurt dışı satışları kısmında depremin olduğu zaman ve takip eden haftalarda, birkaç hafta içerisinde oldukça sert bir talep anlamında düşüş olmuştu. Birkaç hafta sonrasında tekrar toparlanma başladı ve dediğim gibi güzel bir yaz sezonu hedefliyoruz. Şu ana kadarki göstergeler de bunu olumlu anlamda gösteriyor. Bölgemizle ilgili bulunduğumuz stant içerisinde tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Bununla birlikte özel olarak katılan konaklama tesislerimiz de var. Onlar hem bölgemizle ilgili hem de kendi konaklama tesisleriyle ilgili bilgiler de veriyor. Nasıl bir tatil aradığınızı gelip Marmaris standına sorduğunuzda her türlü cevaba ulaşabilirsiniz. Eğlenceyse eğlence, aktiviteyse aktivite, doğaysa doğa, kültürse kültür yani talep edebileceğiniz her türlü şeye burada da cevap bulabiliyorsunuz. Marmaris'e elbette ki davet ediyoruz ama daha da iddialı konuşuyoruz. Marmaris'e gelmek isteyen varsa lütfen bir an önce rezervasyonunu yaptırsın. Çünkü önümüzdeki haftalarda yer bulamama durumları oldukça fazla görünüyor. Dediğim gibi şu ana kadarki göstergelere baktığımızda bu da bu durumu doğruluyor."