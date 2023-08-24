Marmaris Belediye Binası Yüzde 60 Tamamlandı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'prestij projeleri' arasında yer alan yeni belediye binası yüzde 60 oranında tamamlandı.

Marmaris'te tüm birimlerin tek çatı altında hizmet vereceği belediye hizmet binasının yapımı hızla devam ediyor. Datça Yolu üzerinde mülkiyeti Marmaris Belediyesi'ne ait olan arsada yapımına başlanan binanın inşası 8 aylık sürede yüzde 60 seviyeye ulaştı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'prestij projeleri' arasında yer alan ve Marmaris'i modern bir belediye binasına kavuşturacak olan çalışmada dış cephe tamamlandı. 1065 metrekare oturumlu yapının temel sistemi radye temel, taşıyıcı sistemi betonarme çerçeve ve perde duvarlı sistem, döşeme tipi ise deprem yüklerine karşı en iyi performansı gösteren plak döşeme olarak projelendirildi. Halk arasında kaba inşaat olarak tabir edilen kısım 2 ay önce tamamlandı.

2 bodrum kat ve 4 normal kattan oluşan ve otopark da bulunan binada dış cephe kaba sıva imalatı tamamen bitirilirken, iç cephe alçı sıva imalatı ise yüzde 70 ölçüde tamamlandı. Tamamlanan bu yerlerde de saten alçı uygulanmasına geçildi. Ayrıca su hatları, basınçlı yangın borusu hatları, havalandırma sistemi kanalları, elektrik hatları boş boruları, asma tavan üstü elektrik hattı kablo tavası imalatı ve montajları büyük ölçüde tamamlanan binada bir yandan da altyapı bağlantıları da yapılıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hızla devam eden yeni binada incelemelerde bulundu. İnşaatın büyük bir hızla devam ettiğini söyleyen Oktay, "İnşaat ocak ayından beri durmaksızın sürüyor. Tüm birimlerimizin tek çatı altında toplanacağı modern ve çevreci hizmet binamızın bitimine yapımını en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA