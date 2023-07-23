Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak gazetecilerin gününü kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı kutlayan Oktay, mesajında şunları söyledi:

"24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınından sansürün kaldırılması, 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz ki basın özgürlüğüdür. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Türk basınından sansürün kaldırılmasının yıldönümünde bir kez daha; toplumların gözü, kulağı olan basının özgür ve sansürsüz olabildiği, halkın gerçek ve tarafsız bilgiye ulaşabildiği nice bayramlar diliyor, zor şartlarda işlerini büyük özveri ile yapan, doğru haber ve basın özgürlüğü için mücadele veren tüm emekçilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - MUĞLA