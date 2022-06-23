Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: "3'üncü Günün Bitiminde Yangın Kontrol Altına Alınamadı" - Haberler

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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: "3'üncü Günün Bitiminde Yangın Kontrol Altına Alınamadı"

ANKA - Güncel
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “3'üncü günün bitiminde yangın kontrol altına alınamadı. Ayın kavşağında tüm ekipler hummalı bir biçimde koridor açmak için çalışıyor” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "3'üncü günün bitiminde yangın kontrol altına alınamadı. Ayın kavşağında tüm ekipler hummalı bir biçimde koridor açmak için çalışıyor" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'te 3 gündür devam eden yangın ile ilgili bugün sosyal medya hesabından bu akşam bir açıklama yaptı. Oktay, "3'üncü günün bitiminde yangın kontrol altına alınamadı. Ayın kavşağında tüm ekipler hummalı bir biçimde koridor açmak için çalışıyor" notu ile paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Evet, yangının 3. günü. Maalesef ki hala daha kontrol altına alabilmiş değiliz. ve bununla da alakalı canhıraş çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da Ayın Kavşağı olarak değerlendirdiğimiz yerde çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Orada olası merkez bölgeye yangının ulaşmaması için yol kenarlarındaki genişlikleri çoğaltmak adına birtakım ağaçların kesimini ve devrilmesini gerçekleştiriyoruz. Tüm ekipler görev başında."

ANKA / Güncel

Mehmet Oktay Marmaris Güncel Haberler

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