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Marmaris Açıklarındaki Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Marmaris Açıklarındaki Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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