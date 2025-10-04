Haberler

Marmaris açıklarında yaralanan kişi tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
