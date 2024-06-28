Marmaris açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.