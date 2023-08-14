Marmaris açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yaralıyı tıbbi tahliye yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.