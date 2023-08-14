Marmaris açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yaralıyı tıbbi tahliye yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel