Marmaris Açıklarında Ticari Gemide Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir ticari gemide rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere tahliye edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari gemide bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel