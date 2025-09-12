Marmaris Açıklarında Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel bir yatta rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince başarılı bir şekilde tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında özel yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
