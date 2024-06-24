Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, lastik botun motor arızası yaşaması sonucu yardım talebinde bulunuldu ve ekipler hemen harekete geçti. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 7'si çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.