Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Kurtarma Operasyonu

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundular. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtarmak için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.