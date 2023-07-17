Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Kurtarma Operasyonu
Güncel Haberler
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundular. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtarmak için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundular.
Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtarmak için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içiresindeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel