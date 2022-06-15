Marmaris açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Sabri Kesen - Güncel
 - Güncelleme:
Marmaris açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Ayrıca, Marmaris açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen TCSG 310 botu tarafından tespit edilen hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title