Marmaris Açıklarında 74 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından önceki gün saat 06.25'te Marmaris ilçesi açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4 can salındaki 18'i çocuk 74 kaçak göçmeni kurtardı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.