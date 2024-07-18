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Marmaris açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından can salları ve lastik botlarda bulunan 74 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından can salları ve lastik botlarda bulunan 74 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz saat 08.55 ve 19.30'da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alarak bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen toplam 4 can salı içerisindeki 13'ü çocuk 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine aynı tarihte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saat 11.15'te motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, saat 08.20'de ekipler tarafından hareket halinde tespit edilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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