Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Sabri Kesen - Güncel
 - Güncelleme:
Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 71 düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 71 düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekiplerini yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 71 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title