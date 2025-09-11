Haberler

Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede bulunan 70 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, İtalya rotasında hareket halindeki yelkenli teknede 26'sı çocuk 70 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
