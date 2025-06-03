Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Aydın ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 67,91 kilometre olarak kaydedildi, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Aydın ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 10,43 kilometre açığında meydana gelen deprem, 67,91 kilometre derinlikte kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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