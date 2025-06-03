Marmaris Açıklarında 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Marmaris Açıklarında 5,8 Büyüklüğünde Deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde şu an için olumsuz bir durumun olmadığını belirtti ve saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde an itibariyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek, saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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