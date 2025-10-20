Marmaris Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor yatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki motor yatta 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.