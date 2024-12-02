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Marmaris Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 14'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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