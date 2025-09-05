Haberler

Marmaris Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından bottaki 20'si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
