Marmaris açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, 20 kaçak göçmeni yakalarken, Söğüt Sahili'nde mahsur kalan 14 kaçak göçmeni kurtardı. Toplamda 34 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-904 ve KB-74 numaralı botlar tarafından önceki gün, saat 10.30 sıralarında hareket halinde olan fiber karinalı lastik bir botta kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Müdahale sonucunda botla karaya çıkan, aralarında 9 çocuğunda bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.
Aynı gün saat 11.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Söğüt Sahili'nde yardım talebinde bulunan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı alındı. Bölgeye TCSG-702 gemisi ile KB-113 botu sevk edildi. Operasyona Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu karadan ulaşımın mümkün olmadığı Söğüt Sahili'ndeki aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Toplam 34 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.