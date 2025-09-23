Marmaris Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından yelkenli teknede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.
Ekipler, İtalya rotasında hareket halindeki yelkenli teknede 4'ü çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel