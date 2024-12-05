Marmaris Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları botta 14'ü çocuk olmak üzere düzensiz göçmenleri ve kaçakçıyı gözaltına aldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 31 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 31 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Zanlı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.