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Marmaris Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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