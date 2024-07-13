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Marmaris açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 can salı içerisinde bulunan 2'si çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 2 can salı içerisinde bulunan 2'si çocuk 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.15 sıralarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisinde bulunan 2'si çocuk 28 kaçak göçmeni kurtardı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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