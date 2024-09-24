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Marmaris açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri 7'si çocuk toplam 27 göçmeni kurtarırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 7'si çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu olayla bağlantılı olan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik İnsan Hakları Göçmenler Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

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