Marmaris açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.