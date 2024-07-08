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Marmaris açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaris Göçmen Muğla Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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