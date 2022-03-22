Marmaris açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Marmaris açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

İçinde 25 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Marmaris, Muğla, Güncel, Haberler

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