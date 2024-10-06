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Marmaris Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta 10'u çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli sahil güvenlik botu tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 10'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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