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Marmaris Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen fiber teknedeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, teknenin kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen fiber teknedeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, fiber teknedeki 7'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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