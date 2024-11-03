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Marmaris Açıklarında 18 Yabancı Kurtarıldı, 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris Açıklarında 18 Yabancı Kurtarıldı, 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Marmaris ilçesi açıklarında yapılan operasyonda 18 yabancı uyruklu göçmen kurtarıldı, 45 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 18 yabancı uyruklu kurtarıldı, 45 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları yelkenli teknede 11'i çocuk 45 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Karadan ulaşımın olmadığı Alagelmesi koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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