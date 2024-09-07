Marmaris Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 20 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Namlıalan Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Komutanlığı ekipleri, karada 1'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.