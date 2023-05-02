Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sabah saat 08.20'de bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Erkek olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seferlerde yaşanan aksama, "Sayın yolcularımız, saat 08: 23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanılarak duyuruldu. Olayın yaşanmasından yaklaşık 2 saat sonra seferler normale döndü. Duyuru, Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden " Sayın yolcularımız; Marmaray trenleri saat 10: 15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlamış, tren seferlerimiz normale dönmüştür." cümleleriyle yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel