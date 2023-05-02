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Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi

Güncel Haberler

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde yaklaşık 2 saatlik aksama yaşandı. Marmaray seferleri saat 10.15 sıralarında normale döndü.

MARMARAY Yenikapı İstasyonu'nda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde yaklaşık 2 saatlik aksama yaşandı. Marmaray seferleri saat 10.15 sıralarında normale döndü.

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sabah saat 08.20'de bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Erkek olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seferlerde yaşanan aksama, "Sayın yolcularımız, saat 08: 23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanılarak duyuruldu. Olayın yaşanmasından yaklaşık 2 saat sonra seferler normale döndü. Duyuru, Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden " Sayın yolcularımız; Marmaray trenleri saat 10: 15 itibarıyla  çift hattan işletilmeye başlamış, tren seferlerimiz normale dönmüştür." cümleleriyle yapıldı.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaray İntihar Güncel Haberler

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