Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek Güncel Haberler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini bildirdi. TCDD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00'e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir." Kaynak: AA / Güncel İstanbul Havalimanı Kağıthane Marmaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.