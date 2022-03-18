TCDD : "Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" - Haberler

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TCDD : "Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TCDD :

TCDD Taşımacılık, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

TCDD Taşımacılık, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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