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Marmaray treni maç izleyen taraftarlara eşlik etti

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Bakırköy'de seyir halindeki Marmaray treni, durarak maç izleyen taraftarlara eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAKIRKÖY'de seyir halindeki Marmaray treni durarak dev ekranda maç izleyen taraftarlara eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda maç izleyen taraftarların yanında Marmaray'ı durduran makinist, bir süre müsabakayı seyretti. Kısa süre sonra hareket eden makinist, vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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