Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Haberler

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Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel
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Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

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