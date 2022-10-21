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MARMARAY'IN YENİKAPI İSTASYONUNDA RAYLARA ATLADI

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MARMARAY'IN YENİKAPI İSTASYONUNDA RAYLARA ATLADI

YENİKAPI Marmaray İstasyonu'nda M.Ç. adlı bir kişi kendini raylara atarak intihar etti.

YENİKAPI Marmaray İstasyonu'nda M.Ç. adlı bir kişi kendini raylara atarak intihar etti.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bugün saat 13.30 sıralarında 30 yaşlarında M.Ç. isimli bir kişi perona yaklaşan Marmaray'ın önüne atladı. Durumu farkeden makinist aracı hemen durdurarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından intihar eden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan intihar nedeniyle Marmaray seferleri tek hat üzerinden devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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