MARMARAY'da Raylarda Yürüyen Kişi Paniğe Neden Oldu

MARMARAY'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

MARMARAY'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı. Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu. Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şüpheli rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.