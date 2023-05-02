MARMARAY'DA İNTİHAR SEFERLERDE AKSAMA YAŞANIYOR - 2

MARMARAY Yenikapı İstasyonu'nda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde aksama yaşanıyor.

Olay, sabah saat 08.20 sıralarında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda bekleyen bir kişi Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti. İstasyonda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Marmaray'ın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Sayın yolcularımız, saat 0823'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır. ifadeleri kullanıldı.