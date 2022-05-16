Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı - Haberler

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Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.

Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da gözü dönmüş grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü. Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Ömer Karaoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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