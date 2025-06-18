Marmaray'da Babaya Yapılan Saldırıya Tepki: 17 Yaşındaki Şüpheli Gözaltında

Maltepe'de, Marmaray'da bir babanın çocuklarının yanında darbedildiği olayın taraflarından İ.A'ya benzettiği kişiye silahla ateş eden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Feyzullah Mahallesi'nde 16 Haziran'da bir şüpheli, C.D'ye (41) silahla 2 el ateş ettikten sonra kaçtı.

C.D. saldırıyı yaralanmadan atlatırken, polis ekiplerince yapılan çalışmayla 17 yaşındaki şüpheli Y.B.D. yakalandı. Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Y.B.D'nin cep telefonunda yapılan ön incelemede, bir grubun üyeleriyle mesajlaşmalarında, Marmaray'da 2 çocuğuyla yolculuk eden babanın darbedildiği olayın taraflarından İ.A'ya yönelik silahlı saldırı talimatı aldığı anlaşıldı.

Şüphelinin İ.A'ya benzettiği için C.D'ye ateş ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.