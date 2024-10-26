Marmaray: Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümünde 1.2 Milyar Yolcuya Hizmet Verdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde 11'inci yaşını kutlayan Marmaray'ın açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon kişiye hizmet verdiğini açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete sunulduğunu belirtti. Türkiye'nin 164 yıllık rüyası Marmaray'ın Ağustos 2004'te vurulan ilk kazma ile hayata geçtiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile 2 kıtayı birbirine bağlıyor" ifadelerini kullandı.

'10 AYDA YOLCU SAYISI 208 MİLYONA ULAŞTI'

Bakan Uraloğlu, İstanbul için sağlıklı, çağdaş bir kent yaşamı ve İstanbul'un ulaşım sorunlarına uzun süreli çözüm sağlayan Marmaray'ın metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunduğuna dikkat çekerek, "TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, İstanbul'un yaşam kalitesini önemli oranda artırdı. Bir yerden bir yere gitmek için saatlerce trafik sıkışıklığında bunalan İstanbullu artık Marmaray ile 76,6 kilometre ve 43 istasyonlu bir yapı içerisinde ve buralara sağlanan entegre sistemlerle konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. 2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyona ulaştı" dedi.

'GÜNDE 287 SEFER YAPILIYOR'

Halkalı-Gebze arasında günde 148 tren seferi ile 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında ise 139 adet tren seferi ile 7,5 dakika aralıklarla hizmet verildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Günde toplam 287 sefer yapılırken gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren seti halinde 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor" açıklamasında bulundu.

Marmaray'ın uluslararası yük taşımacılığında da kritik rol üstlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Orta Koridor'un altın halkası Marmaray boğaz tüp geçişinden, bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 2 bin 88 yük treni Avrupa yönüne, 1881 yük treni ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 969 yük treni geçti. Türkiye yeni lojistik koridorları ve başarılı operasyonel süreçleriyle küresel ticaretteki önemli rolünü sürdürüyor" ifadelerini kullandı.