Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay: 2023 yılı itibariyle tesislerimiz üretime başlayacak

Marmara Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Yeni Dünya'da Jeolojistik programında bölgenin katılımcı firmaları bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Marmara Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, 2023'de üretime geçileceğinin bilgisini verdi.

"2023 YILI İTİBARİYLE TESİSLERİMİZ ÜRETİME BAŞLAYACAK"

Bölgenin lojistik konumunun avantajlarına değinen Çay, 'Covit 19 Pandemisi ile şekillenen yeni dünyada ticaret yolları ve yeni ticaret alışkanlıkları kazanmamız gerekiyor. Sanal ticaretten fiziki ticarete bir köprü kurulması ve bunun da jeolojistik olarak ikame edilmesi gerekmekte. Bugün dünyadaki her insan bir diğerinin ürettiği ile yaşamaktadır. Üretmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve rakiplerinden daha hızlı mal ve hizmetlerini diğer insanlara sunmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Farklı ve ulaşılabilir olmayan sürdürülebilir de olamaz. Yolların ve kaynakların birleştiği Bandırma'da bugün canlı yaşamına duyarlı, Türkiye'nin Jeolojistik üretim üssü Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB'si yükseliyor. Bugün önemli firmaların yerini aldığı OSB'mizde 2022- 2023 yıllarında altyapısı tamamlanan sanayi parsellerinin sahiplerine teslimi gerçekleştirilecektir.2023 yılı itibari ile üretime başlayan tesislerimizle ülkemizin istihdam ve ihracatına en üst seviyede hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.

"YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLECEKTİR"

Yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare birinci etap organize sanayi bölgesinde yaşayan ve yaşanabilir sanayi bölgesini hayata geçirdiklerini söyleyen Saadettin Çay şöyle devam etti "1 milyon 350 bin m2 net sanayi alanı, 125 bin m2 hizmet ve destek alanı, 30 bin m2 idare ve sosyal tesis alanı, 20 bin m2 OSB eğitim tesisleri alanı, 5 bin m2 akaryakıt istasyonunun yanı sıra ticaret, otel, cami, sağlık tesisi, arıtma tesisi, teknik altyapı, park alanlarından oluşacaktır.Organize Sanayi Bölgemizde 5000 ve 100.000 metrekare arasında 200'den fazla sanayi parseli planlanmış olup, Bandırma 17 Eylül Üniversite ile birlikte kurmakta olduğumuz B17Tk Teknokent içinde, eğitim tesisleri, inovasyon,ArGeve kuluçka merkezleri ile sanayicilerimizin ihtiyacı olan yetişmiş eleman açığının yanı sıra, yeni üretim teknolojileri geliştirilecektir.

"YILDA 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İHRACAT KATKISI"

"İhracatçılarımızın dünyayla entegrasyonunu sağlamak için bölgemiz içinde yer alan gümrük birimiyle lojistik destek alanları, depo ve antrepo alanları bulunmaktadır. Tamamlandığında, yıllık 2 milyar dolardan fazla ihracat katkısı ve 30.000 istihdam olanağı ile Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak yüksek katma değerli üretim olanağı sağlanacak ve bölgemizde yapılacak çevre denetimi, ölçüm, filtrasyon ve arıtma yatırımlarıyla çevreye ve insan hayatına duyarlı temiz ve sürdürülebilir yüksek teknoloji üretim modeli gerçekleştirilecektir.

Planlanan Ankara- Çanakkale hızlı ray hattı üzerinde olması, Türkiye'nin 4. Büyük limanı ile dünyaya açılabilme imkanının yanında jeolojik olarak düşük riskli ve yeşil OSB yaklaşımı ön planda tutulan OSB'mizin ülkemizin gelecek vizyonuna değer katacak üretim, istihdam, inovasyon ve ihracatın lokomotifi olması planlanmaktadır. Türkiye'nin gelecek hedefleri doğrultusunda 2023 ekonomimize güçlü bir soluk getirecek olan üretim ve sanayi üssü Marmara OSB olacaktır."

"DEĞİŞEN DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK HAYALLERİMİZ VAR"

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda çağın gerektirdiği inovatif yöntemlerle üretimin gerçekleştirileceğinin altını çizen Çay "Bunu yaparken istihdamı arttıran ve çevreci kimliği ile tüm canlı hayatına saygılı, yüksek teknoloji ve kalite odaklı üretim vizyonuyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için alın terimiz ve emeğimizle değişen dünyada dünyayı değiştirecek hayalimiz Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB olacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM VE İHRACATININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ OSB BÜNYESİNDEKİ KÖKLÜ SANAYİ KURULUŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Türkiye'nin istihdam ve ihracatının önemli bir bölümünü OSB bünyesindeki köklü sanayi kuruluşlarının gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Saadettin Çay "MARMARA OSB, Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Çanakkale gibi önemli sanayi ve ticaret şehirlerine yakın Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Bursa, Çanakkale otoyolu üzerinde yer almaktadır. Marmara OSB limanlara ve havaalanlarına yakınlığı ile ülkemizin şah damarı özelliği taşıyan otoyol, çevre yolları ve enerji hatlarının kesişme noktası durumunda ve coğrafi konumuyla jeolojistik bir bölgedir" bilgisini verdi.

"PROGRAMA 150'DEN FAZLA SANAYİCİ KATILDI"

Programa Türkiye'nin farklı illerinde üretim ve sanayi tesisleri bulunan ve Marmara OSB de katılımcı olan 150 den fazla sanayici katılırken, Marmara OSB'nin ilk fikir babası İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İmes Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, Çolakoğlu Holding ve Teb Holding Yönetim kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ve Sanayi Bakan Danışmanı Yılmaz Şahin de katıldı.